Oyuncu Kerem Bürsin, Mayıs 2024'te kalbini Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan'a kaptırmıştı.

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin, "Kalbim çok dolu çok mutluyum" diyerek aşk itirafında bulunmuştu.

Kısa bir süre sonra da çiftin işleri ilerlettiği ve Kerem Bürsin'in Sevil Sabancı ile tanıştığı bile söylenmişti.

UYUM SAĞLAYAMADI İDDİASI

Ancak ikilinin birlikteliği geçen nisanda bitti. İddialara göre, Melisa Tapan, oyuncunun ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldı.

Kerem Bürsin yalnızlık sürecini uzun tutmadı, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Bürsin'in Yağcıoğlu'nun gönderilerine bıraktığı like'lar ve yorumlar, Yağcıoğlu'nun da Bürsin'in evinden paylaştığı fotoğraflar ile ilişki yaşadıkları ortaya çıktı.

Ekim ayından bu yana birlikte olan ikiliden ilk kareler 2025'in son gününde geldi.

"NE YILDI AMA!"

Selin Yağcıoğlu 2025 fotoğraflarından bir kolaj hazırlayarak "Ne yıldı ama" notuyla Instagram'da yayınladı, paylaşımında Kerem Bürsin ile Kapadokya tatillerinde çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

Kerem Bürsin de sevgilisi ile aşağıdaki bu karesini paylaştı.