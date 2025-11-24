Kerem Bürsin ve sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'nun sürpriz ilişkisi magazin gündeminin en çok konuşulan olayı haline geldi.

Bu yeni aşkın bomba etkisi yaratmasının nedeni Selin Yağcıoğlu'nun Kerem Bürsin'in eski sevgililerinden Mehtap Algül ile yakın arkadaş olmasıydı...

İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse ve ortak bir fotoğraf paylaşmasa da, dün akşam Kerem Bürsin Instagram'daki bir yorumuyla aşkı ilan etmiş oldu.

Selin Yağcıoğlu'nun doğum günü fotoğraflarına kayıtsız kalamayan Bürsin, yaptığı "Doğum günü kızı, daha çok güzellik kızı gibi olsun!" yorumuyla ilişkisini doğrulamış oldu.