Kasımpaşa, Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaya Kasımpaşa, “Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun” 11'i ile çıkarken konuk ekip Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise “Grbıc, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Berkay Özcan, Babicka, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho” ile sahada yer aldı.

Kasımpaşa 14’üncü dakikada etkili geldi. Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Grbic topu çeldi. Seken topa Ben Ouanes kale sahasında kayarak vurdu. Bu vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 19’uncu dakikada Kasımpaşa, Kerem Demirbay’la golü buldu. Ben Ouanes’in sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası yayı üzerinden gelişine vurarak ağları havalandırdı: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarının ilk 15 dakikasında iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 51’inci dakikada arka direkte rakibinden kurtulan İrfan Can Kahveci yerden şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Grbıc topu uzaklaştırdı. Uzaklaşan meşin yuvarlak tekrar İrfan’a çarparak kalenin sağından auta çıktı. 62’nci dakikada Kasımpaşa, Cenk Tosun’la farkı 2’ye çıkardı. İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta kendisini boşa çıkaran Cenk Tosun altıpasın gerisinde kafayla vurdu. Meşin yuvarlak bu pozisyonda filelere gitti: 2-0. İrfan Can Kahveci, 71’inci dakikada Kasımpaşa’nın 3’üncü golünü attı. Sol kanatta Benedyczak’ın pasıyla buluşan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine sokuldu. Bu oyuncunun rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak fileleri sarstı: 3-0. Fatih Karagümrük 79’uncu dakikada farkı 2’ye indirdi. Sol kanatta Larsson’un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mladenovic, kaleci Gianniotis’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Fatih Karagümrük, 90+2’nci dakikada farkı 1’e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Verde’nin arka direğe ortasında Traore sert vurdu ve farkı 1’e indiren golü hanesine yazdırdı: 3-2.

