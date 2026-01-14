İKAS Eyüpspor, Kerem Demirbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Teşekkürler Kerem Demirbay! Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.”

Eyüpspor ayrıca, İspanyol futbolcu Samu Saiz ile de yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada "Formamızı giydiği süre boyunca kulübümüz için özveriyle mücadele eden, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig yolculuğumuzun bir parçası olan Samu Saiz'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.

Saiz, ikas Eyüpspor formasıyla çıktığı 28 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.