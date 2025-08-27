Fenerbahçe için Benfica maçı Şampiyonlar Ligi bileti kadar Kerem Aktürkoğlu transferi açısından da önemli. Benfica Başkanı Rui Costa, play- off maçları bitimine kadar milli futbolcunun satışa izin vermedi. Takım sahada Benfica’dan turu kapmaya çalışırken, Başkan Ali Koç da Costa ile Kerem için masaya oturacak. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli yöneticilere, “Beni almadan İstanbul’a dönmeyin. Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum” şeklinde haber gön- derdi. Asbaşkan Hamdi Akın, “Kerem Aktürkoğlu inşallah gelecek” ifadelerini kullandı.

İki kulüp 22.5 milyon Euro bonservis bedeli artı 2.5 mil- yon Euro bonus karşılığında prensipte anlaşmıştı.