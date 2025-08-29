Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada Galatasaray'ı sildi.

Kerem, Instagram hesabında Galatasaray ilgili olan bütün paylaşımlarını kaldırdı. Sarı kırmızılı kulüp milli oyuncuyu takipten çıkarken Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray'ı takipten çıkardı.

FATİH TERİM'İ DE SİLDİ

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından tüm sosyal medya hesaplarından Galatasaray ile ilgili bütün paylaşımlarını kaldırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fatih Terim ile olan fotoğrafını Instagram hesabından silmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkarttı. Milli oyuncuya Galatasaray taraftarlarından yoğun tepki yağarken sarı kırmızılı oyunculara Kerem'i takipten çıkması için baskı oluşturdu.