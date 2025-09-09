Fenerbahçe'nin Benfica'dan rekor bedelle renklerine bağladığı Kerem Aktürkoğlu, milli aranın tamamlanmasıyla birlikte sarı lacivertli ekibe katıldı.

Milli futbolcu yeni takımı ile idmana çıkmak için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Kerem Aktürkoğlu'nu tesislerde takım kaptanı Mert Hakan Yandaş karşıladı. İrfan Can Kahveci ise, ikilinin bir araya geldiği anları 'büyük buluşma' ifadeleri ile paylaştı.

'SEN BEN YOK...'

Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu’nu karşılarken "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın, kazasız belasız" ifadelerini kullandı.

İki oyuncu daha önce Galatasaray-Fenerbahçe maçında saha içinde gerginlik yaşamış ve yaşanan olaylar büyük yankı uyandırmıştı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Samandıra'daki ilk gününde ikilinin samimi tavırları sosyal medyada gündem oldu.