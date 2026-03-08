30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete kararı ile şu anda İstanbul Müftü Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Aktürkoğlu, Bilecik İl Müftüsü olarak görevlendirildi.



Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun amcası olması nedeniyle kamuoyunda gündem olan atamada dikkat çeken gelişmeler yaşandı.





'İSTANBUL'DAN GİTMEK İSTEMEDİ, YEĞENİNİ DEVREYE SOKTU'



Elips Haber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre, 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarında Ahmet Aktüroğlu'nun Bilecik'e görevlendirilmesi iptal edilirken, bu iptalin arkasında Ahmet Aktürkoğlu'nun İstanbul'dan ayrılmak istememesi yattı.





Ahmet Aktürkoğlu’nun hali hazırda farklı bir şehirde yerleşik bir düzeninin olduğu ve görev yerine gidip gelmekte zorluk yaşayacağı gerekçesiyle bu görevi devralmak istemediği öne sürülürken, Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu üzerinden bağlantılarını kullanarak atama kararının iptali yönünde talepte bulunduğu ve bu talebin karşılık bularak yeni yayımlanan kararnamede ‘iptal’ olarak yer aldığı iddia edildi.