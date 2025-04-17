FIFPRO, 2024/25 sezonunun başından 1 Nisan 2025'e kadar en fazla maça çıkan futbolcuların olduğu listeyi açıkladı.
Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu listenin ilk sırasında yer aldı.
Sezon başından bu yana en fazla maça çıkan oyuncu olan milli oyuncu, birçok dünya yıldızını geride bıraktı. FIFPRO'nun açıkladığı listeye göre Portekiz kulübünde forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 55 maç ile listenin zirvesinde yer aldı.
FIFPRO'nun açıkladığı listede ilk 10 sırada yer alan isimler şu şekilde:
1- Kerem Aktürkoğlu: 55 maç (Üst üste maça çıkma yüzdesi 75)
2- Luka Modric: 54 maç
3- Kasper Schmeichel: 54 maç
4- Christos Tzolis: 53 maç
5- Federico Valverde: 53 maç
6- Vangelis Pavlidis: 53 maç
7- Jules Kounde: 53 maç
8- Julian Alvarez: 53 maç
9- Digo Dalot: 52 maç
10- Dor Peretz: 52 maç
Bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 14 asist kaydetti.