Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Hocamız Kerem'i çok beğeniyor. Biz hatırı sayılır tekliflerde bulunduk. Şartlıydı o teklifler. Fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğiniz teklif geçerli olmadı. Yeni bir teklif verdik haber bekliyoruz." dediği Kerem Aktürktoğlu için Benfica kararını verdi.

Sarı-lacivertlilerin 18 milyon Euro bonservis artı 2.5 milyon Euro bonus içeren önerisi Portekiz ekibi tarafından jet hızında reddedildi. Kanarya’nın yarın bir hamle daha yapacağı, rakamın yükseltilip anlaşmanın sağlanacağı ileri sürüldü. Kerem Aktürkoğlu ise bir an önce Fenerbahçe’ye imza atmayı bekliyor.

Benfica'nın ligde oynadığı son maçta saha kenarına ısınmaya gönderilen milli kanat oyuncusu, müsabakada süre almadı.