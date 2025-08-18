Fenerbahçe, bilmeceye dönüşen Kerem Aktürkoğlu transferinde sona geldi.

Sarı lacivertli yönetim, Kerem Aktürkoğlu transferini sonlandırmak için Benfica ile resmen görüşmelere başladı.

Record'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Benfica Başkanı Rui Costa pazarlık masasına oturdu. Daha önce şartların bozulması nedeniyle 22.5+2.5 milyon Euro'luk teklifini geri çeken sarı lacivertliler 18 milyon Euro ile Portekiz ekibinin kapısını çalmıştı.

İLK ŞARTLARA DÖNÜLDÜ

Benfica, Fenerbahçe'nin son teklifini reddedince sarı lacivertliler teklifini güncelledi. Benfica Başkanı Rui Costa ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bir araya geldiği pazarlık masasında Kerem için yeni bir teklif sunuldu. Fenerbahçe, en başta anlaşılan teklif paketine geri döndü.

22.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 2.5 milyon Euro bonus içeren teklif ile anlaşma zemini bulan sarı lacivertliler, bonservisi taksitlendirip, transfere son noktayı koymak istiyor. Yıldız futbolcu için görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.