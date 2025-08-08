Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile görüşmelerinde son aşamaya geldi.

Milli oyuncu ile sözleşme şartları konusunda sarı lacivertliler anlaşma sağlasa da Portekiz ekibi henüz imza için ikna olmadı.

ŞART KOŞTULAR

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına sıcak baksa da bir şartı var.

Fenerbahçe'nin Feyenoord'a elenmesi halinde Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun transferine onay verecek. Salı günü oynanacak rövanş maçında sarı lacivertlilerin turu çevirememesi durumunda Benfica yönetimi transferin gerçekleşmesi için inadını kıracak.

Ancak Fenerbahçe, Kerem'i kısa süre içinde kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Sarı lacivertliler, turu geçse bile milli yıldızı renklerine bağlayarak play-off etabında sahaya sürmek istiyor.

Öte yandan Matte Moretto'nun haberine göre ise Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde bir sorun çıkması halinde Okafor için yeniden devreye girdi. Sarı lacivertliler, her ihtimale karşılık Noah Okafor için Milan ile temas kurdu.





