Süper Lig'de Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, maç öncesi tribünlere gitti. İki futbolcu birlikte Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray döneminde birlikte bu sahada sürtüşmeler yaşayan ve kavgalı olan ikilinin estirdiği barış rüzgarları unutulmayacak görüntüler ortaya çıkardı.
🟡🔵 Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarını birlikte selamladı! #beINSPORTS pic.twitter.com/sFS2re5Vpu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 14, 2025