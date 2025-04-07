Porto ile Benfica, Portekiz Ligi'nin 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Benfica 4-1 kazanmayı başardı. Benfica'ya galibiyeti getiren goller Pavlidis (3) ve Belotti'den geldi. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü de asistleriyle galibiyette pay sahibi oldu. Kerem Aktürkoğlu asistinin yanı sıra performansıyla da dikkat çekti ve taraftarların beğenisini kazandı.
EVLERE GİDİŞ YASAK
Porto sahasında ezeli rakibi Benfica'ya 4-1 yenilince futbolcuların evlerine gitmesi yasaklandı. Portekiz ekibi gece tesiste antrenman yaptı.