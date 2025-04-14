Süper Lig’in 31’inci haftasında evinde konuk ettiği Adana Demirspor’u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş açıklamalarda bulundu.

Ligin boyunun kısaldığını ve mücadelenin zorlaştığını aktaran Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün maçın bizim için 2 farklı önemi vardı. Oyunculara bu durumu açıkladık. Birincisi 3 puanı kazanıp 50 puan barajını geçmek ve son 6 haftada Avrupa hedefi ile yolumuza devam etmekti. Bizim için büyük avantaj sağlayacaktı bu 3 puan. İkincisi ise rakibimize duyduğumuz saygıydı. Adana Demirspor’u tebrik etmek istiyorum. Genç kardeşler iyi mücadele ediyor. Herkesin bildiği gibi zor süreçten geçiyorlar. Onlar içinde zor. Bizde onlara bu mücadele de disiplinden kopmadan saygı göstermek istiyorduk. Oyuncularımız 2 isteğimizi de yerine getirdiler. Hem 3 puan hem iyi oyun ve rakibe saygı istedik. Sezon başı Süper Lig’de ilk defa tarihte bulunan takım olarak kalıcı olmak istedik. Buna ulaştıktan sonra hedefimiz 2’nci olarak Avrupa kupasına gitmek için ilk 5'te olmak istedik. Uzun zamandır ilk 5’in içindeyiz bazen 4’e yükseldik. Ligin boyu kısaldı ve mücadele zorlaştı. İşimiz kolay değil ama oyuncularımız gösterdi ki verdikleri mesajı son haftaya kadar kovalayacağız. Açıkçası ilk hedef ligde kalmaktı ve ilk olarak 33 puana ulaştık. Biz 42-45 barajını yakalayacağımızı düşünürken bu puanlara erken ulaştık. İdari ve finansalı da düşünmek lazım çünkü ligde süreklilik için sürdürülebilir olmak istedik. Teknik ekip olarak ego yapmadık. Biz küçük bir aileyiz, biz belki hayalleri öteledik ama kulüp bize güvendi imkanlar sağladı. iyi imkanlarda çalışıyoruz ve zorluk yaşadık. Her kulübün yaşadığı sıkıntıları yaşadık. Finansal kısmı tolare edebileceğimizi düşündük. Oyunculardan emek istedik fedakarlık yaptılar, bizi bu duruma taşıdılar dediğim gibi bazen fedakarlık yapmak zorundasınız. Özellikle finansal açıdan bizde bunu yaptık çünkü bunu hak ediyorduk. Bugünkü başarıya hep beraber ulaştık bu sebeple yapılan fedakarlık seneye bize olumlu dönecektir. Avrupa’ya katılırsak yine oturup bütçe düşüneceğiz. Olumsuz bir şey olursa vaz mı geçeceğiz ? Hayır. Yine mücadele edeceğiz. Finansal dengeyi bulup devam edeceğiz."