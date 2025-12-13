Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yeni sezonda yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. En sürpriz isim şarkıcı Keremcem oldu.

Bir dönem genç kızların sevgilisi olan Keremcem, Survivor 2026 yolcusu...

Saba Tümer'in programına konuk olan Keremcem, nasıl teklif aldığını ve Acun Ilıcalı'yla görüşmesini anlattı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI İÇİN ARADIĞINI SANMIŞ

Keremcem, "Telefon geldiği zaman şoke oldum. Acun Ilıcalı 3 gün düşün dedi. Benim için de sert bir seçim olduğunun farkındaydı büyük ihtimalle. Çok güzel şeyler söyledi. Ben kendi içimde bu yaşımda bu denemenin tatlı geleceğine inandım. Sonra da başladık çalışmaya. O Ses için arıyor diye düşündüm. Bir sezonu tamamen seyrettim, başka Survivor seyretmedim açıkçası. Çok ilginç bir ortam. Orada kendimi görmesem evet demezdim. Kendimi orada çok merak ediyorum. Spor hep yaptım hayatım boyuncaŞimdi daha denge ve güç üzerine spor yapıyorum" dedi.