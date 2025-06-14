Galatasaray ile girdiği Leroy Sane savaşını kaybeden Fenerbahçe’de gündem ses getirecek transferler… Tottenham’dan Heung-Min Son ve Yves Bissouma için girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilerin asıl hayali Lille ile sözleşmesi biten Jonathan David... Başkan Ali Koç, Kanadalı golcüye en kısa zamanda imza attırıp, taraftarın gönlünü almak istiyor.

DEVİN ÖZEK GÖRÜŞÜYOR

Başkan Ali Koç, yeni futbol direktörü Devin Özek’e, “Bu işi bitir” talimatı verdi. Özek de Jonathan David’in menajeri Nick Mavromaras ile bir görüşme daha gerçekleştirdi. 9 milyon Euro’luk yıllık maaşta anlaşma sağlanırken pazarlıklar imza parası üzerinden devam ediyor. Sarı-lacivertliler talep edilen 15 milyon Euro’yu aşağı çekmeye çalışırken transferin en kısa sürede biteceği gelen haberler arasında.