Dünya genelinde artan sıcaklıkların etkisi her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Son olarak İsviçre’de yapılan araştırmalar, buzulların bir kez daha “muazzam” seviyede eridiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu durumun iklim krizinin hızlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

BUZULLARIN YÜZDE 3'Ü ERİDİ

İsviçre Bilimler Akademisi ve GLAMOS (İsviçre Buzul İzleme Ağı) tarafından yapılan ölçümler, ülkedeki buzulların sadece bu yıl içinde toplam hacminin yüzde 3’ünü kaybettiğini gösteriyor. Bu da, Avrupa’nın en fazla buzuluna sahip ülkesi olan İsviçre’nin, son on yılda buz kütlesinin dörtte birini yitirdiği anlamına geliyor.

Bilim insanları, yayımladıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “2025 yılında İsviçre’deki buzul erimeleri bir kez daha olağanüstü seviyede gerçekleşti. Az kar yağışlı bir kışın ardından, haziran ve ağustos aylarında yaşanan sıcak hava dalgaları buz kütlesinde yüzde 3’lük bir kayba yol açtı.” Yetkililer, bu yılki erimenin, kayıtlara geçen en büyük dördüncü buzul kaybı olduğunu belirtiyor.

KAYNAĞI TAMAMEN İNSAN

GLAMOS Direktörü Matthias Huss, yaşanan hızlı erimenin temel nedeninin insan faaliyetleri sonucu artan küresel sıcaklıklar olduğunu söyledi ve "Buzulların hızla gerilemesinin açık nedeni, insan kaynaklı küresel ısınmadır. Son iki yılda gözlemlediğimiz bu hızlanmanın ana nedeni de budur.” ifadelerini kullandı.

Son 10 yılın, dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak 10 yıl olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 2025’in de bu tabloyu sürdürdüğünü belirtiyor. İsviçre, bu yıl tarihin en sıcak ikinci haziran ayını yaşarken, kar yağışlarının da mevsim ortalamasının oldukça altında kalması buzulların erimesini hızlandırdı.

TEHLİKE ALTINDAKİ BÖLGELER ARTIYOR

İsviçre’nin yanı sıra ABD ve Kanada’daki buzulların da 2020’den bu yana hacimlerinin yaklaşık yüzde 12’sini kaybettiği bildirildi. Araştırmalar, Kuzey Amerika’daki buzulların önceki on yıla göre iki kat daha hızlı eridiğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre, buzulların yok oluşunu durdurmanın tek yolu, küresel ısınmaya neden olan kirlilik döngüsünü kırmak.

Bu da yalnızca devletlerin Paris Anlaşması gibi küresel iklim politikalarını uygulamasıyla değil, bireylerin de günlük yaşamda karbon ayak izini azaltacak adımlar atmasıyla mümkün.

Bilim insanları, küçük adımların büyük farklar yaratabileceğini hatırlatıyor:

— Tek kullanımlık plastiklerden kaçınmak,

— Cam saklama kapları ve bez alışveriş çantaları kullanmak,

— Kısa mesafelerde yürümek ya da bisiklet tercih etmek…