Kestane fiyatlarının bu yıl rekor seviyelere ulaşması, vatandaşları daha hesaplı alternatiflere yöneltti. Son dönemde özellikle kırsal bölgelerde yeniden popüler hale gelen meşe palamudu, uygun fiyatı ve besleyici içeriğiyle dar gelirlinin dikkatini çekiyor. Kilosu yalnızca 50 TL’ye satılan meşe palamudu, kestaneye göre çok daha ulaşılabilir olmasıyla talep görüyor.

BİRÇOK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Doğal ortamında toplanarak pazarlara getirilen meşe palamudu, doğru işlemden geçirildiğinde hem kahve hem de un olarak tüketilebiliyor. Tanen oranı yüksek olduğu için önce kaynatılarak acılığı alınan palamutlar, daha sonra kurutulup kavrularak sofralara geliyor. Bazı yörelerde meşe palamudundan yapılan un; ekmek, kurabiye ve çorbalarda da değerlendiriliyor.

DAHA EKONOMİK BİR SEÇENEK

Satıcılar, son yıllarda artan ilgi nedeniyle meşe palamudunun kış pazarlarının “yeni alternatif ürünü” haline geldiğini söyledi. Kestanenin 250-300 TL’yi bulan fiyatları karşısında, meşe palamudunun çok daha ekonomik bir seçenek sunduğunu belirten pazarcılar, “Eskiden pek yüzüne bakılmazdı ama şimdi vatandaş hesaplı olduğu için palamuda yöneliyor” dedi.

DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLANDIĞINDA GÜVENLE YENİLEBİLİR

Uzmanlar ise meşe palamudunun lif, sağlıklı yağ ve mineral bakımından zengin olduğuna dikkat çekerek, doğru işlemle hazırlandığında güvenle tüketilebileceğini ifade etti. Fiyatların daha da artması halinde, meşe palamudunun bu kış sofralarda daha sık yer bulması bekleniyor.