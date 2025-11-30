Edirne’de 1. Murat Mahallesi’nde kurulan Cumartesi pazarının esnaflarından Cengiz Özel, iri boy kestanenin kilosunun 300, küçük boy kestanenin kilosunun 200 lira olduğunu belirterek, vatandaşların yarım kilo ya da 250 gram aldığını söyledi.

Esnaf Sıraç Gürateş ise kestaneyi Bulgar turistlerin daha çok alabildiğini, Türk vatandaşlarının alım gücünün düşük olması sebebiyle bazen sadece fiyat sorduğunu ifade etti.

"KESTANE SATIŞLARI AĞIR GİDİYOR"

Esnaf Cengiz Özel, şunları kaydetti:

"Kestane pahalı olduğu için vatandaş 250 gram, yarım kilo civarında alabiliyor. 1 kilo alan çok nadir. Bir boy kestanemiz var 300 lira, bir boy kestanemiz var o da 200 lira. Bundan da boy farkı olduğu ortaya çıkıyor. İri boyun kilosu 300, küçük boyun kilosu 200 olduğu için çoğunluk 200 liralık olana rağbet ediyor. İnsanların alım gücü 300 liralık olana yok. 200 liralık olandan yarım kilo ya da 250 gram alıyorlar. Kestane satışları çok ağır gidiyor çünkü insanların alım gücü yok."

"BULGARLAR DAHA ÇOK ALIYOR"

Esnaf Sıraç Gürateş ise şunları söyledi:

"Kestanenin kilosu 200 lira olduğu için Türk vatandaşları alım gücü düşüklüğünden alamıyor. Bulgar vatandaşların alım gücü daha fazla olduğu için daha fazla alıyor. O yüzden ekonomiden dolayı Türk vatandaşlarımız yarım kilo ya da bir kilo alıyor. Bazen hiç alamayan da oluyor. Gelip fiyatını soruyorlar, alamıyorlar. Biz de pahalı almasak bu fiyata satmayız ama ekonomi böyle."

"MEYVELERİN BİR KISMINI ALAMIYORUZ"

Pazarda alışveriş yapan kent sakini İbrahim Turgal da pazardaki ihtiyaçlarından azar azar alabildiğini belirterek, "Cebimdeki para o kadar. Meyvelerin bir kısmını alamıyoruz zaten. Onun için yarımşar kilo alıyoruz. Fiyatlar yüksek, alt tarafta birisi kestaneyi 400’e veriyor. Burada 300’e verdiği için dolandım durdum, en uygununu burada buldum. O yüzden buradan alıyorum" dedi.