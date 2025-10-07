Yeni çeşitler, dünya mutfaklarından ilham alan tat profilleriyle dikkat çekiyor. Turşu aromalı Pickle, tatlı–acı dengesiyle öne çıkan Sweet Chili ve baharatlı yapısıyla bilinen Cajun Spice, farklı yemeklerle uyum sağlayacak şekilde geliştirildi.

Tat Gıda Genel Müdürü Veysel Memiş, ürünlerin hem tat hem de kategori açısından yenilik taşıdığını belirtti. Memiş, “Yeni çeşnili ketçap ürünlerimiz, Tat Ketçap’ın klasik lezzetini farklı dünya mutfaklarının tatlarıyla bir araya getiriyor. Bu ürünler ketçap kategorisinde yeni bir bakış açısı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Memiş, ayrıca üretim teknolojilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Tat Ketçap, koruyucu içermeyen formülü ve yüksek domates oranıyla dikkat çekiyor. Ürünlerimizde her 100 gramda 170 gram domates kullanıyoruz. Şeffaf şişelerde Ultra Clean ve soğuk dolum teknolojileriyle üretilen ketçap, rengini ve tazeliğini koruyor.”

Tat Gıda, son yıllarda sos kategorisinde farklı ürünlerle portföyünü genişletti. Şirket, Buffalo Sos, Acılı Mayonez, Ballı Hardal, Trüflü Mayonez ve Şekeri–Tuzu Azaltılmış Ketçap gibi ürünlerle pazardaki konumunu güçlendirdi.

MediaCat ve Ipsos’un ortaklaşa yürüttüğü araştırmalara göre Tat Ketçap, 2023 ve 2024 yıllarında “Türkiye’nin en sevilen ketçap markası” seçildi. Şirket, “Mevsiminde Yaz Domatesinden” stratejisiyle doğallık ve kalite vurgusunu sürdürürken, 2024 itibarıyla salça, domates ürünleri ve turşu kategorilerinde pazar liderliğini koruyor.