Kevin De Bruyne, Manchester City'ye veda ettiğini duyurdu. Ünlü futbolcu, sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla kulübe olan veda kararını açıkladı. De Bruyne, yazdığı mektubunda, Manchester City'deki son aylarının geldiğini belirterek, bu kararın kolay olmadığını ancak futbolcular olarak herkesin bir gün bu anı yaşayacağını ifade etti.

'HEPİNİZE MİNNETTARIM'

De Bruyne, "Futbol beni hepinizle tanıştırdı. Bu kulüp, bu şehir, bu insanlar bana her şeyi verdi ve ben de her şeyi geri vermekten başka bir seçeneğim yoktu!" dedi. Şehre, kulübe ve Manchester City ailesine olan minnettarlığını dile getiren De Bruyne, "Manchester"ın, çocuklarının pasaportlarında ve kalplerinde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirtti.

10 yıl süren bu yolculuk için kulübe, personeline, takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkürlerini sunan De Bruyne, "Her hikayenin bir sonu vardır ama bu kesinlikle en iyi bölüm oldu" şeklinde duygusal bir mesaj verdi.

De Bruyne, son olarak, Manchester City'deki anılarının her zaman kalbinde kalacağını vurgulayarak, "Bu son anların tadını birlikte çıkaralım!" diyerek vedasını noktaladı.