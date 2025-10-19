NBA'de 15 kez All-Star seçilmiş forvet oyuncusu Kevin Durant, Houston Rockets ile iki yıllık 90 milyon dolarlık bir kontrat uzatmasına imza attı. Bu anlaşmayı, Durant'ın iş ortağı Rich Kleiman, Pazar sabahı ESPN'ye doğruladı.

Habere göre, anlaşma ayrıca 2027-28 sezonu için bir oyuncu opsiyonu (tercih hakkı) da içeriyor. Durant, 37 yaşında olmasına rağmen mevcut kontratının son yılında 54.7 milyon dolar kazanacak. Bu yeni uzatma ile birlikte toplamda üç yıl ve 144.7 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atmış oldu.

Houston Rockets, Durant'ı 2013-14 NBA MVP'si olan oyuncuyu, Phoenix Suns'tan yedi takımın yer aldığı karmaşık bir takas anlaşması ile kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Phoenix Suns formasıyla oynayan Durant, maç başına 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarına ulaşmıştı. Ayrıca saha içi şut yüzdesi %52.7 ve üçlük yüzdesi %43.0 olarak kayda geçmişti.

Kariyeri boyunca altı kez All-NBA Birinci Takımı'na seçilen Durant, Seattle SuperSonics / Oklahoma City Thunder (2007-16), Golden State Warriors (2016-19), Brooklyn Nets (2020-23) ve Phoenix Suns (2023-25) formalarını giydi. Kariyeri boyunca 1,123 maça çıkan yıldız oyuncu, maç başına 27.2 sayı, 7.0 ribaund, 4.4 asist ve 1.1 blok ortalamalarına sahip. Üç sayı yüzdesi ise %39.0 seviyesinde.