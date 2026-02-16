NBA All-Star gecesinde şampiyon USA Stars olurken, sosyal medya Kevin Durant'in sızan mesajları ile sarsıldı.

Sosyal medyada ABD'li yıldız basketbolcu Kevin Durant'a ait olduğu iddia edilen bir fake hesabın mesajları ortaya çıktı. Kevin Durant, X platformunda kullandığı iddia edilen gizli "burner" hesabının ifşa edilmesiyle büyük bir skandalın merkezine oturdu.

ALPEREN'İ HEDEF ALDI

NBA All-Star formasını üst üste iki kez giyen ilk Türk basketbolcu olan milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Rockets'tan takım arkadaşı olan Durant'in milli yıldız için de ağır ifadeler kullandığı orta çıktı.

Sızdırıldığı öne sürülen mesajlarda Durant'in, Alperen Şengün'e yönelik "Bu takımla top kaybı yapacağım tabii. Sizin 'franchise player'ınız şut atamıyor ve savunma yapamıyor. Bu, benim top kayıplarımdan daha büyük bir sorun." ifadelerini kullandığı iddia edildi. Söz konusu ifadelerin, Durant'in geçmişte Alperen Şengün hakkında yaptığı olumlu açıklamalarla çelişmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

KÜFÜRLÜ MESAJLARI İFŞA OLDU

İddiaya göre sızdırılan mesajlarda Jabari Smith Jr. için de hakarete varan ifadeler yer aldı. Jabari için “Jabari’ye ne s**** şutlarını atarken, ne de savunma yaparken güvenebilirim. Gerçekten a*** teki” mesajı ifşa olan Duran'ın ayrıca eski takım arkadaşları Stephen Curry ve Russell Westbrook hakkında da küçümseyici yorumlar bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'e askeri destek veren şirkete yatırım haberi üzerine Kevin Durant'ın olduğu iddia edilen aynı fake hesabın "Drone'a ihtiyaçları varsa, arkalarındayız!" cevabını verdiği görülüyor.

Geçmişte de sahte hesap skandalına adı karışan Durant, 2017 yılında Oklahoma City Thunder'dan ayrılış sürecinde gizli hesap kullandığını kabul etmişti.