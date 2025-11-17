Türkiye genelinde konutlardan rezidanslara, işyerlerinden sanayi sitelerine kadar geniş bir alanda uygulanan aidatlar, uzun süredir en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Yaklaşık 20 milyon kişinin bir tesis yönetim şirketine bağlı olarak yaşadığı ülkede, yeni “Tesis Yönetim Yasası” büyük bir beklenti oluşturdu. Meclis’e sunulan düzenleme, aidat artışlarına devlet güvencesi getirerek yönetimlerin keyfi kararlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

KEYFİ AİDAT DÖNEMİ BİTİYOR

Yeni yasa taslağı, site yönetimlerinin mali yıl geçişlerinde veya farklı dönemlerde genel kurul kararı olmadan aidat artışı yapmasını engelliyor. Bundan böyle yönetimler, TÜFE oranının üzerinde bir zam talep edemeyecek.

ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM YASAKLANIYOR

Tasarıya göre, enflasyonun üzerinde yapılacak her türlü artış için genel kuruldan onay alınması şart olacak. Böylece vatandaşın en büyük şikâyeti olan “fahiş aidat zamları” kontrol altına alınacak.

İŞYERİ VE SANAYİ SİTELERİ DE DEVLET GÜVENCESİNDE

Düzenleme yalnızca konutları değil; yüzbinlerce işyeri, fabrika ve sanayi sitesini de kapsıyor. Böylece aidat uygulamaları tüm tesislerde aynı çerçevede değerlendirilecek ve denetim kapsamına alınacak.

EKSTRA HİZMLERDE OY ÇOKLUĞU ARANACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Site sakinlerinin ortak kararıyla talep edilen ek hizmetler için oluşacak maliyetler, ancak maliklerin oy çokluğuyla kabul edilebilecek. Bu sayede yönetimlerin tek taraflı karar almasının önüne geçilecek.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYET EDİYORDU

Yeni düzenlemenin özellikle apartmanlarda yaşayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirdiği belirtiliyor. Son yıllarda en çok şikâyet edilen konuların başında gelen keyfi aidat artışları, komşular arasındaki huzuru bile bozacak noktaya gelmişti. Yeni yasayla birlikte bu mağduriyetlerin büyük ölçüde ortadan kalkması, apartman sakinlerinin de uzun zamandır beklediği rahatlamayı sağlayacak gibi görünüyor.