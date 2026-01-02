Türkiye'de son aylarda mobil oyun uygulamaları üzerinden kartlarından fahiş fiyatlarda para çekildiğini iddia eden kullanıcılar şikayetlere başladı.

Uygulamaya kartlarıyla kayıt olan kullanıcılardan önce küçük meblağlarda ücretler alındı. Daha sonra bu ücretler ayda 3-4 bin TL'ye kadar yükseldi. Bazı kullanıcılar oyun içinde satın alma yapmamasına rağmen kartından para çekildiğini belirterek dolandırıldığını dile getirdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Oyun içi satın almalar, dijital ürün statüsünde olduğu için anında teslim ediliyor ve çoğu zaman iade süreçleri oldukça sınırlı.

DOLANDIRICILIKTA DA KULLANILIYOR

Dolandırıcılar, çalıntı kredi kartı bilgileriyle Google Play üzerinden PUBG oyun içi parası olan ‘UC’ satın alıyor. Bu sanal para, oyun içinde değerli eşyalar ve kozmetik ürünler alınmasında kullanılıyor ve kısa süre içinde başka hesaplara aktarılabiliyor. Böylece çalıntı karttan çıkan para, birkaç adımda nakde çevrilebilecek dijital varlıklara dönüştürülmüş oluyor.