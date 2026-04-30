Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), son günlerde vatandaşlara gönderilen sahte SMS’lerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'HGS borcu', 'geçiş ücreti' ve 'hız ihlali cezası' gibi başlıklarla iletilen mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ifade edildi.

'RESMİ BİLDİRİM YAPILMIYOR' VURGUSU

KGM, vatandaşlara SMS yoluyla ödeme bildirimi ya da borç uyarısı gönderilmediğini özellikle vurguladı. Bu tür mesajların kurumla hiçbir bağlantısının olmadığı ifade edildi.

SAHTE LİNKLERE DİKKAT

Açıklamada, dolandırıcıların resmi kurumların internet sitelerini taklit eden sahte linkler kullandığına dikkat çekildi. Bu linklerde harf, rakam ve sembollerle oynanarak vatandaşların yanıltılmaya çalışıldığı belirtildi.

'LİNKLERE KESİNLİKLE TIKLAMAYIN' UYARISI

KGM, vatandaşlara SMS içeriklerinde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini belirterek, hiçbir ödemenin bu linkler üzerinden yapılmaması gerektiğini bildirdi.

İŞLEMLER NEREDEN YAPILMALI?

Olası borç ve ceza sorgulamalarının yalnızca e-Devlet üzerinden veya ilgili kurumların resmi internet siteleri aracılığıyla yapılması gerektiği hatırlatıldı.

KGM, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bir kez daha vurguladı.