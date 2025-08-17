UFC 319'da herkesin beklediği orta sıklet kemer maçında iki yenilgisiz sporcu Khamzat Chimaev ile Dricus Du Plessis karşı karşıya geldi.
Çeçen sporcu Khamzat Chimaev, Güney Afrikalı Du Plessis'i 5 raundun sonunda puanla mağlup ederek şampiyon oldu.
Maç öncesinde Khamzat'ın güreşine ayak uydurabileceğini söyleyen Du Plessis maç boyunca üstünlük gösteremedi. Khamzat, yer oyununda rakibine 5 raund boyunda göz açtırmadı.
Chimaev, böylelikle UFC tarihinin ilk Çeçen şampiyonu olurken toplamda 32-0'lık skorla bunu yenilgisiz şekilde başardı. Toplam vuruş sayılarında Khamzat, rakibinin 45 kez vuruş yaptığı mücadelede 529 vuruş ile büyük fark yakaladı.
Khamzat'ın ilk kemer korumasını Nassurdin İmanov - Caio Borralho maçının galibiyle yapması bekleniyor.