Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın Lefkoşa’nın Rum kesiminde büyükelçilik açıp Güney Kıbrıs’ı “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanımasını, “Türk dış politikasının iflası” olarak niteledi ve “AKP sadece bu ülkenin asırlık birikimini satmakla kalmadı, Kıbrıs’ı da gözden çıkardı” dedi. “Aksakallı Binali Bey nerede?” diye soran Uysal, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ülke, AKP’nin tayin ettiği bir gündemi konuşurken, vatandaş AKP iktidarı ve Erdoğan’ın suni gündemlerine maruz bırakılırken, ya bir torba yasa ile özgürlükler törpülenir ya bir devlet malı, kamu malı daha peşkeş çekilir ya da AKP’nin beceriksizliği ile bir milli dava daha terk edilir. Türk Devletleri Teşkilatı’na danışma kurulu olarak görev yapan, başkanlığını AKP’nin eski başbakanı

Binali Yıldırım’ın yaptığı ‘Aksakallar Konseyi’ bu feci durum karşısında nasıl tepki verdi? Ülkenin güvenliğini satanlar, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını kaça sattı?”