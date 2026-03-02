ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, Doğu Akdeniz’e de sıçradı. İran’ın bölgedeki hedeflere yönelik misilleme saldırıları sonrası Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) alarma geçti. Kıbrıs’taki İngiliz askeri üssüne doğru füze gönderildiği yönündeki açıklamalar, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

ATİNA-LEFKOŞA HATTI SICAK

Nikos Dendias, yaptığı basın açıklamasında, Kiryakos Miçotakis ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu. Dendias ayrıca, GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile son iki gündür temas halinde olduğunu belirtti.

Dendias, GKRY’ye yönelik saldırıların ardından Palmas’a, “Yunanistan’ın kriz süresince GKRY’nin savunmasına elinden gelen tüm katkıyı sağlayacağı” sözünü verdiğini açıkladı.

FIRKATEYN VE F-16 GÖNDERİLİYOR

Yunanistan Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSEA) kararı doğrultusunda, “Kimon” adlı Belharra sınıfı bir fırkateyn ile Kentavros hava savunma sistemine sahip bir başka fırkateynin derhal GKRY’ye gönderileceği bildirildi. Ayrıca, olası tehditlere karşı iki F-16 savaş uçağının da bölgeye sevk edileceği açıklandı.

Dendias’ın yarın Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Hupis ile birlikte GKRY’ye gitmesi bekleniyor.

HAVALİMANI TAHLİYE EDİLDİ

Gelişmeler sürerken, Baf Havalimanı’nda şüpheli cisim ihbarı üzerine alarm verildi. Terminal binası tahliye edilirken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ağrotur Üssü çevresinde sabah saatlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. Bölgeden savaş uçaklarının havalandığı gözlemlenirken, İngiliz üslerindeki personel ve ailelerine gönderilen bilgilendirme mesajında güvenlik tehdidi nedeniyle evlerinde kalmaları istendi.

Öte yandan, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiltere’ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar oluştuğunu açıklamıştı.

Doğu Akdeniz’de art arda gelen askeri hamleler, bölgedeki krizin daha geniş bir cepheye yayılabileceği endişesini güçlendiriyor.