Eski AKP'li milletvekili Orhan Miroğlu, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği yeni sürece ilişkin partisine uyarılarda bulundu.

Araştırma şirketlerinin süreçle ilgili partisini yanlış yönlendirdiğini öne süren Miroğlu, müdahale edilmemesi halinde, "İlk genel seçimde, Kıbrıs seçimlerinde uğranılan hayal kırıklığını yaşamak sürpriz olmaz" yorumunda bulundu.

Eski AKP Mardin Milletvekili ve eski AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirme şunları kaydetti:

"SAHANIN NABZINI ÖLÇME FAALİYETİ İMTİYAZLI ŞİRKETLERİN İNSAFINA BIRAKILMIŞ"

"Umarım Kıbrıs seçimleri gerçek ve algı olanı Türkiye’de de birbirinden ayırmak için bir vesile olur. Kıbrıs için hayati önemdeydi bu seçim. Sonuçları şüphesiz çok konuşulacak ve çok tartışılacaktır. Tabi ki aynı şey değil. Ama Çözüm süreci için kullanılan legal bilgi kanalları ve yöntemler, Kıbrıs’ta olduğu gibi, gerçeklik yönünde işlemiyor ve sahanın nabzını ölçme faaliyeti maalesef imtiyazlı bazı kamuoyu şirketlerinin insafına bırakılmış durumda!

"KAMUOYU ŞİRKETLERİ TATAR YÜZDE 62 DEDİ, TERSİ ÇIKTI"

Öyle şeyler söyleniyor ki, akıl erdiremiyor insan: Bu adamlar kamuoyu araştırması adı altında, şehrin vekili, siyasetçisi, belediye başkanı hakkında da söz ve kanaat sahibi! Anlayacağınız roller ve görevler birbirine iyice karışmış durumda ve bu da siyaset kurumunu, siyasi aktörü bir çeşit ‘sair efrad’ konumuna düşürebiliyor! Kıbrıs’ta da az çok benzer bir durum yaşandı ve özetlediğim anlayış ve uygulamalar seçim sonuçlarında belirleyici oldu. İktidarla çalışan bazı kamuoyu şirketleri Tatar, % 62, Erhürman %32 alır diyorlardı tam tersi çıktı!

"KIBRIS SEÇİMLERİNDE UĞRANILAN HAYAL KIRIKLIĞINI YAŞAMAK SÜRPRİZ OLMAZ"

Sorun şu ki, AK Parti’ye ve muhtemelen başka partilere de sayısız iş yapan bu şirketlerin ve sahiplerinin çözüm süreci için yaptıkları araştırmalara baştan inanılmış ve siyaset kurumunun hala o araştırma sonuçlarına göre hareket ediyor olmasıdır. Başta Diyarbakır olmak üzere bu insanları festivallerde bile halkla buluşturmanın ve gerçeklikten uzak bir takım fikirleri tedavüle sokmanın halkı ve parti teşkilatlarını yormaktan başka bir işe yaramadığı görülmezse, ilk genel seçimde, Kıbrıs seçimlerinde uğranılan hayal kırıklığını yaşamak sürpriz olmaz!

Kürt ve Türk kamuoyu eğilimleri konusunda bu şirketlerin hazırladığı raporların, mensuplarının aktif siyaset kurumunun desteğiyle, birer siyasi aktör gibi davranarak Erbil’den Diyarbakır’a , İstanbul’a kadar uzanan faaliyetlerinin yanlış algıları güçlendirmekten başka bir işe yaramadığını TBMM ve Diyarbakır özelinde son yaşananlar yeteri kadar göstermiş olmalıdır. Hele de Suriye’de hükümeti askeri harekata ikna etmek için, Neo- İttihatçılarla el ele kol kola, “Kürt anasını görmesin” mecrasında harcadıkları gayreti, unutmak hiç mümkün değildir!"

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketleri ise Ersin Tatar'ı önde göstermişti.