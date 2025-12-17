Çalışma hayatının sonunda alınan kıdem tazminatı, birçok çalışan için en büyük toplu ödeme olarak öne çıkıyor. Özellikle yüksek maaşlı ve emeklilik planlaması yapan çalışanlar açısından kıdem tazminatındaki artışlar, doğrudan maddi kazanç anlamına geliyor. Bu nedenle 2026 yılında kıdem tazminatı tavanının ne kadar artacağı merakla takip ediliyor.

Mevzuata göre, bir çalışanın her hizmet yılı için alabileceği kıdem tazminatı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi tutarını aşamıyor.

KIDEM TAZM İ NATI TAVANI NASIL BEL İ RLEN İ YOR?

Kıdem tazminatı tavanı; memur maaş katsayıları, gösterge rakamları ve taban aylık gibi kalemler esas alınarak hesaplanıyor. Mevcut uygulamada tavan tutar, ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayılarındaki artışa göre güncelleniyor.

1 Temmuz 2025 – 31 Aralık 2025 dönemi için kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak uygulanıyor. Bu tutar, önceki dönemde 46.655,43 TL seviyesindeydi.

2026 OCAK'TA KIDEM TAZM İ NATI NE KADAR ARTACAK?

Türkiye Gazetesi’nde yer alan köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılına ilişkin beklentileri detaylı şekilde ele aldı.

Karakaş’a göre, memur maaş zamları toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre belirlenecek. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,5’e yükseltilirken, Merkez Bankası tahminleri yüzde 31–33 bandına işaret ediyor.

Bu çerçevede, 2026 Ocak ayında memur maaşlarına en az yüzde 19, güçlü senaryoda ise yaklaşık yüzde 20 oranında zam yapılabileceği öngörülüyor. Böyle bir artış gerçekleşirse, kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL’den yaklaşık 64.703 TL seviyesine çıkabilir.

HER H İ ZMET YILI İ Ç İ N 10 B İ N TL'DEN FAZLA FARK

Beklenen artış, özellikle yüksek maaşlı çalışanlar açısından dikkat çekici sonuçlar doğuruyor. Tahmini yüzde 20’lik zam senaryosunda, kıdem tazminatı tavanındaki artış her hizmet yılı için yaklaşık 10.784 TL ek kazanç anlamına geliyor.

Örneğin; aylık brüt 135 bin TL maaşı olan bir çalışan, bugün işten ayrılırsa her yıl için en fazla 53.919,68 TL alabiliyor. Ancak 2026 Ocak ayını beklemesi halinde bu tutar yaklaşık 64.703 TL’ye yükselebilecek.

ASGAR İ Ü CRETL İ LER İ Ç İ N DURUM NE?

Asgari ücretle çalışanlar için kıdem tazminatı, doğrudan asgari ücret artışına bağlı olarak hesaplanıyor. 31 Aralık 2025’e kadar asgari ücretli bir çalışanın yıllık kıdem tazminatı 26.005,50 TL üzerinden hesaplanacak.

2026 yılında asgari ücrete en az yüzde 25 oranında artış beklenirken, bu artış kıdem tazminatına da aynı oranda yansıyacak.

İŞ TEN AYRILMA TAR İ H İ KAZANCI BEL İ RLEN İ YOR

Kıdem tazminatında işten ayrılma veya emeklilik tarihi, alınacak tutar açısından kritik önem taşıyor. 2026 Ocak ayında beklenen artışlar dikkate alındığında, erken ayrılan çalışanlar her hizmet yılı için on binlerce lira kayıp yaşayabilir.

Uzmanlar, kıdem tazminatı veya emeklilik planı yapan çalışanların mevzuat değişikliklerini ve maaş artış takvimini dikkatle takip ederek hareket etmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.