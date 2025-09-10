Belce Örü Erçin

Orta Vadeli Program’da (OVP) iktidarın kıdem tazminatını tırpan planı olan tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) de yer aldı. 2026’nın ikinci çeyreğinde hayata geçeceği belirtilen TES kapsamında çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesinti yapılacak. Buna işverenin katkısı ve yüzde 30 devlet desteği eklenecek. TES’in kullanılabilmesi için çalışanların en az 10 yıl sistemde kalması gerekecek. OVP’de özel emeklilik sistemlerinin teşvik edildiğini belirten Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Yıllardır dile getirdiğimiz gibi TES’in uygulanması ile işçilerin güvencesi olan kıdem tazminatının ortadan kaldırılarak, işçilerin hakkının gaspı hedefleniyor” dedi.

ASLI KIDEM TAZMİNATI

Prof. Dr. Aziz Çelik de OVP’de TES’in daha önce de gündeme geldiğini fakat ertelendiğini söyledi. TES’in kıdem tazminatının yerini alacağını ifade eden Çelik, şöyle konuştu: “Sosyal güvenlik sistemi kamu kaynaklarından finanse edilmek istenmiyor. İktidarın bu tür fonları düşünmesinin bir diğer nedeni de finansal piyasalarda derinlik oluşturmak. Ne işveren ne de çalışan buna razı olacaktır. Kıdem tazminatı son alınan ücret üzerinden hesaplanırken bu sistemin akıbeti belirsiz. Üstelik yüzde 3 kesinti miktar olarak anlamsız kalabilir, işverenin katkısının ne kadar olacağı ise bilinmiyor.”

Hac için BES kullanılabilecek

Bireysel Emeklilik Sistemi de (BES) OVP’de ele alındı. BES’ten kısmen ödeme alınabilecek durumlar, bedelli askerlik, hac ibadeti gibi yeni alanları içerecek şekilde genişletileceği belirtildi. Ayrıca yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.