Yamula Barajı civarındaki kazı alanında daha önce fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, üç toynaklı atlar ve sırtlan gibi yırtıcı hayvanların fosilleri bulunmuştu.

Fosillerin sergileneceği müzenin inşaatı gelecek yıl sonuna doğru tamamlanacak.

"YENİ SÜRPRİZLERLE KARŞINIZA GELEBİLİRİZ"

Kazının bilimsel danışman heyetinden Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji bölümünden Profesör Okşan Başoğlu, şunları söyledi:

"Bölge fosil açısından çok zengin. Yurt dışından bilim insanları da projede yer alıyor. Üç bilimsel yayın yaptık çünkü eldeki fosillerin dünyada eşi benzeri yok."

"Bu yıl kazılar çok verimli. Üç hortumlu memeli kafatası bulduk. Bir sezonda bunu bulmak mucize gibi bir şey. Şu an laboratuvarda üzerinde incelemeler yapıyoruz."

"Yeni sürprizlerle karşınıza gelebiliriz belki yepyeni bir türden bahsedeceğiz ancak biraz zamana ihtiyaç var, çalışmalarımız bitsin, tanımlamalarımız bitsin açıklama yapacağız."

"Bu yılın başka önemli buluntusu da kılıç dişli kaplandı. Geç miyosenin (yaklaşık 11,6 ila 5,3 milyon yıl öncesi dönem) baskın yırtıcısı, köpek dişlerinin uzunluğu 25-30 santimetreyi buluyor. Epey iri ama günümüzde nesli tükenmiş bir canlı."