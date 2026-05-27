21 Mayıs'ta verilen 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve parti yönetimi görevden alınırken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmesi ve CHP Genel Merkezi'ne polisle girilmesi için Valiliğe ricacı olması CHP'li seçmenin tepkisini toplarken, bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, erken bir kurultay için kapıyı tamamen kapattı.





YARGITAY BAHANESİYLE SEÇİMLERE KADAR KALACAK



Kılıçdaroğlu, bir yandan "Benim elimde olsa yarın sabah kurultaya giderim" ifadelerini kullanırken, bir yandan da kurultay sürecini zamana yaymak için yasal dayanağı olmayan gerekçeler ortaya attı.



Görevden alınan Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusu nedeniyle kurultaya gidilemeyeceğini, Yargıtay'ın 'mutlak butlan' kararını kesinleştirmesinin ardından kurultay sürecinin başlatılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "seçimlerden önce gitmeyeceğim" mesajı verdi.



'İKİ YILDAN FAZLA SÜREBİLİR'



Hukukçular, CHP'ye yönelik Yargıtay sürecinin iki yıldan uzun sürebileceğini söylerken, temyiz sürecinin yeni bir kurultay yapılmasına hukuki engel oluşturmadığını hatırlattı.





Kılıçdaroğlu'nun yapılan tüm itirazlara rağmen kurultay taleplerini somut olmayan gerekçelerle reddetmesi, sosyal medyada CHP'li seçmenin "AKP'ye 14. kez kaybetmeden koltuğu bırakmayacak" eleştirilerine neden oldu.