CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında “hakaret” ve “iftira” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu’nun açtığı davayı sosyal medya platformu X hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruya yanıt veren Gülsunar, paylaşımında, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı döneminde “kimseye dava açmayacağım” vaadine göndermede bulundu.