Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi sonrası kullandığı çalışma ofisi boşaltılıyor. Kılıçdaroğlu çalışmalarına yeni ofisinde devam edecek.
Kılıçdaroğlu çalışma ofisinde siyasi temasları yürütüyordu.
Geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinin sahibi tarafından satışa çıkarıldığında dair haberler gündem olmuştu.
Taşınma videosunu gazeteci Murat Çelik paylaştı. NTV muhabiri Uğraş Bingöl de çalışma ofisinin satıldığını, Kılıçdaroğlu'nun yine Mustafa Kemal mahallesinde başka bir ofis tuttuğunu belirtti.