Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak duruşmayla eş zamanlı olarak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez’de toplanacak. Parti yönetimi, mahkeme kararının olası sonuçlarını masaya yatırarak yol haritasını netleştirecek.

Genel Merkez’den Takip

CHP yönetimi, duruşmaya katılmayacak ve süreci Genel Merkez’den izleyecek. Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesi durumunda yeniden genel başkanlığa dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu da salonda bulunmayacak. Kılıçdaroğlu’nun, duruşma sırasında Ankara’daki çalışma ofisine dahi gitmeyeceği ifade ediliyor.

Parti yönetimi, mahkemeden çıkacak kararın “mutlak butlan, çağrı heyeti veya tedbir” yönünde olması hâlinde, 21 Eylül’de yapılacağı açıklanan Olağanüstü Kurultay tarihine kadar parti binasını terk etmeme kararı almış durumda.

Kılıçdaroğlu Cephesinde Net Beklenti

Kılıçdaroğlu kanadı ise mahkemenin “mutlak butlan” hükmü vereceğine kesin gözüyle bakıyor. Ancak bu kararın çıkması, yalnızca kurultayın değil, delegelerin meşruiyetini de doğrudan tartışmaya açacak. Böylece, olağanüstü kurultayın ertelenmesi veya tamamen iptali gündeme gelebilecek.