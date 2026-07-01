Türkiye siyasetinde CHP’deki kurultay süreci ve “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, kamuoyu araştırmaları seçmen eğilimlerine ilişkin dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. TÜSİAR Araştırma ve Danışmanlık’ın Haziran 2026 Türkiye Gündem Araştırması’na göre AKP oy oranında ilk sırada yer alırken, CHP ikinci sırada kaldı. Araştırma, parti içi tartışmaların seçmen davranışına yansıdığına işaret etti.

AKP İLE CHP ARASINDA 3,6 PUANLIK FARK

22–28 Haziran 2026 tarihleri arasında 26 ilde 5 bin 792 kişiyle çevrim içi (CAWI) yöntemle gerçekleştirilen araştırmada, “Bu pazar milletvekili seçimi yapılsa” sorusuna verilen yanıtlarda kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oy oranı yüzde 32,73 olarak ölçüldü. CHP’nin oy oranı ise yüzde 29,10’da kaldı. Böylece iki parti arasındaki fark 3,63 puan olarak hesaplandı.

Araştırmada DEM Parti yüzde 9,04, MHP yüzde 8,24 ve İYİ Parti yüzde 6,41 oranında destek aldı. Kararsız seçmen oranı ise yüzde 13,5 olarak belirlendi.

CHP TABANINDAN ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK

CHP seçmenine yönelik özel analizde, parti içindeki liderlik ve süreç yönetimine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 68,1’i Genel Başkan Özgür Özel’in süreç yönetimini olumlu bulduğunu ifade etti.

Buna karşılık eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreç yönetimini olumsuz değerlendirenlerin oranı yüzde 69,1 oldu. Olası bir liderlik yarışında ise CHP seçmeninin yüzde 46,8’i tercihini Özgür Özel’den yana kullanacağını belirtti.

ÖNCELİK PARTİ İÇİ UZLAŞI

Araştırma sonuçlarına göre CHP seçmeninin temel beklentisi parti içindeki gerilimin sona ermesi ve uzlaşının sağlanması. Katılımcıların yüzde 38,7’si parti içinde uzlaşıdan yana görüş bildirirken, olası bir ayrışma durumunda yüzde 32,8’i Özgür Özel liderliğinde kurulabilecek yeni bir siyasi oluşuma destek verebileceğini ifade etti.

“MUTLAK BUTLAN” KARARINA MESAFELİ YAKLAŞIM

Araştırmada kamuoyunun CHP kurultayına ilişkin yargı sürecine bakışı da ölçüldü. Katılımcıların yüzde 48,9’u “mutlak butlan” kavramını kurultay sonrası yaşanan tartışmalarla öğrendiğini belirtti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultayına ilişkin kararını katılımcıların yüzde 46’sı yanlış bulurken, yüzde 32,4’ü kararı doğru bulduğunu ifade etti.

ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKTI

Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 60,5’i seçimlerin normal takvimden önce yapılabileceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 39,5’i seçimlerin zamanında gerçekleşeceğini belirtirken, yüzde 37,5’i 2027 yılında, yüzde 23’ü ise bu yıl içinde erken seçim ihtimali bulunduğu görüşünü dile getirdi.

Araştırmanın yüzde 95 güven aralığında ve yüzde 2,3 hata payıyla gerçekleştirildiği açıklandı.