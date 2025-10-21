CHP, 24 Ekim'de görülecek 38. Olağan Kurultay davasından çıkacak kararı beklerken masadaki ihtimaller de yeniden konuşulmaya başlandı.

"Dava yeniden ertelenecek mi, mutlak butlan ya da iptal kararı gelecek mi?" sorusu 24 Ekim'de yanıtlanacak.

4 İHTİMAL DEĞERLENDİRİLİYOR

Mahkemenin önünde “mutlak butlan” kararı ile Özgür Özel yönetiminin yerine Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimin görevlendirilmesi, İstanbul İl Başkanlığı’nda olduğu gibi mevcut yönetimin yerine kayyum ataması, duruşmanın bir kez daha ertelenmesi ya da davada iptal kararı verilmesi gibi ihtimaller konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMDEN ÇARPICI SÖZLER

Mutlak butlan durumunda partinin başına geçeceği konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim CNN Türk yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berhan Şimşek, "Ben Parti Meclisi üyesiyim. Mutlak Butlan olduğunda Kemal Bey ile beraber hareket edeceğiz. Kemal Bey haksızlığa uğramıştır. Buradaki sıkıntı şu papatya falı bakılıyor, olacak olmayacak şeklinde. 24'ünde de net karar verilmeli. CHP de enerjisini kaybetti." dedi.