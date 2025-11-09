CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı hesaplarını kontrol etmesi için bankaya başvuran Tekin Rudaw'a konuştu.

KILIÇDAROĞLU İÇİN DESTEK AÇIKLAMASI

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini belirterek, "Her türlü desteği veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bizim ne kadar haklı olduğumuzu biliyor. Kılıçdaroğlu konuşuyor ve herkese yanıt veriyor. Bir insan konuşmuyorsa çok tehlikelidir" dedi.

"ŞEREFİMLE YEMİN EDİYORUM BİR GÜNDE HABERİMİZ OLDU"

Tekin, mahkemenin kendini atayacağı haberinden bir günde haberlerinin ifade ederek haberleri olmadığı belirtti.

Tekin ayrıca, "Yoktu. Bu durum kirli medyayı tatmin etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi’nde herkes yalan söylemeyeceğimi bilir. Şerefimle yemin ediyorum, bir günde haberimiz oldu ve aynı günde kararımızı verdik" dedi.

"KILIÇDAROĞLU DÖNER Mİ?"

Tekin'e Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönüp dönmeme ihtimali soruldu. Tekin bu soruya, "CHP’nin başına kimin gelip gelmeyeceği, nihayetinde partinin iradesidir. Kurultayda delege buna karar verecek" yanıtını verdi.