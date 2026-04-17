CHP’nin üç büyükşehirdeki il örgütlerine yönelik yargı süreçleri devam ederken, İstanbul İl Örgütü’nün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi üzerinden Gürsel Tekin ile ilgili yaşadığı sorun sürüyor. Eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluğu devam ederken, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da geçtiğimiz hafta sonu tutuklandı. Bu gelişmelerin ardından il başkanları Ankara’da olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya katılan il başkanları, yürütülen operasyonların örgütün mücadele kararlılığını etkilemediğini vurguladı. Halkın süreci yakından takip ettiğini belirten başkanlar, sokakta görüştükleri vatandaşların bu operasyonları siyasi olarak değerlendirdiğini ve CHP’ye destek verme eğiliminde olduğunu ifade etti. Tutuklama ve gözaltıların normalleştirilmediğini belirten başkanlar, parti yönetiminin miting ve saha çalışmalarıyla sürece karşılık verdiğini dile getirdi.

İl başkanları, yaşanan gelişmelere rağmen örgütlerde herhangi bir zayıflık olmadığını, aksine mücadelenin güçlendiğini savundu. Örgütlerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten başkanlar, özellikle mayıs ayından itibaren milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla geniş kapsamlı saha faaliyetleri yürütüleceğini, bu süreçte partinin 90 maddelik vaatlerinin vatandaşlara anlatılacağını kaydetti.

'MUTLAK BUTLAN' HAZIRLIĞI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre CHP il başkanları, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşmaması ve Gürsel Tekin ile birlikte verdiği görüntünün parti tabanında rahatsızlık yarattığını ifade etti. Bu görüntünün, “mutlak butlan” tartışmaları sürerken “olası bir butlan kararına hazırlık” olarak yorumlandığını belirten başkanlar, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumunun parti içindeki sempatisini azalttığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyarete gitmiş yanında Gürsel Tekin de bulunmuştu.