CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme kararının ardından 'mutlak butlan' kararı çıktığı takdirde partinin başına dönmesi beklenen eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Kılıçdaroğlu ve çevresi karara ilişkin bir değerlendirmede bulunmazken Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin 'yeni parti' önerisi getireceği öne sürüldü.

Gazeteci Sinan Burhan, "CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri, artık yeni bir yol ayrımına gelmiş gözüküyor. Bazı isimlerin 'yeni parti kuralım' önerisini Kılıçdaroğlu’nun kapısına getireceği iddia ediliyor." dedi.