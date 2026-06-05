Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç'tan oluşan arabuluculuk heyetinin temasları devam ediyor. Üç isimden oluşan heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giderek Özgür Özel ile bir araya geldi. Heyetin Özel ile gerçekleştirdiği bu görüşme, planlanan Almanya heyeti toplantısının hemen öncesinde yapıldı.
Meclis'teki temasların öncesinde arabuluculuk heyeti, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Mahkeme kararıyla CHP yönetimine atanan Kılıçdaroğlu ile yapılan bu yüz yüze toplantıdan önce ise heyetin Özgür Özel ile telefonla bir ön görüşme yaptığı kaydedildi.
Parti içindeki arabuluculuk süreci doğrultusunda heyetin yürüttüğü trafik devam ediyor.