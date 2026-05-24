Kılıçdaroğlu önceki gün CHP’nin Genel Merkez avukatlarını azletti, Yargıtay’a Özür Özel’in yaptığı temyiz başvurusu geri çekti.

CHP Genel Merkez çalışanları da bu nedenle bayram ikramiyelerini alamadı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bankalara talimat vereceği öğrenildi. Azledilen Genel Merkez avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş’ın yerine de üç avukat atanacak. CHP kaynakları “CHP’li görünümlüler, ‘Partinin parası çarçur ediliyor’ iftirası atıyorlar. 21 Mayıs itibarıyla partinin tek kuruşuna dokunulmadı” dedi.