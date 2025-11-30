Özel, “Bu partide müesses nizamla işbirliği yapanlara kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yok. CHP arınacaksa işte bu anlayıştan aranacak. Acıya da katlanacağız teslim olmayacağız. Artık kimse bizi yenilgiye alıştırmayacak’’ dedi.

CHP lideri şöyle devam etti:

"Herkesi Stockholm Sendromu’na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz cellatımıza aşık olmamaya davet ediyorum. Meydanların susmadan haykırdığı gibi; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”