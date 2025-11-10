24 Ekim tarihinde toplanan CHP Yüksek Disiplin Kurulu partiden Berhan Şimşek’i ve Metin Lütfi Baydar’ı ihraç etti. İhraç gerekçesinde üyelik iptaline ilişkin, ‘üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlar’ ifadelerine yer verildi.

İhraç kararının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın CHP'den ihracı kararının uygulanmasını tedbiren durdurdu.

MAHKEME İHRACI TEDBİREN DURDURDU

CHP 24,25 ve 26. Dönem Aydın Milletvekili Baydar'ın başvurusu ve konuya ilişkin verilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Davacı vekili dava dilekçesi ile; Müvekkili Metin Lütfi Baydar'ın CHP 24,25,26. Dönem Aydın Milletvekili olduğunu, müvekkilinin basından hakkında parti üyeliğinden ihraç edildiğine dair haberler üzerine e-Devlet üzerinden yaptığı incelemede, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaydının bulunmadığını gördüğünü, basında yer alan haberlerden CHP'den kesin ihraç edildiği bilgisine ulaştığını, ihraç kararı ile ilgili müvekkiline herhangi bir yazılı şifai bilgi verilmediğini, kendisine kanuna ve usulüne uygun bir "savunmaya çağrı belgesi” (SPK 55/II) tebliğ edilmediğini, çağrı belgesinin tebliğ edilmemesi işlemi üzerine, müvekkilinin anayasal hakkı olan kutsal "savunma hakkını" kullanamadığını, CHP Disiplin Yönetmeliği'nin 22/5 maddesi gereğince, müvekkiline "savunmaya çağrı yazısı" kanuna ve usule uygun biçimde tebliğ edilmek zorunda olduğunu, müvekkili hakkında alınan kesin ihraç kararında savunma hakkına yer verilmemesinin en önemli gerekçesinin müvekkilinin 39. Olağan Kurultayına katılmasının engellenmesi olduğunu, tüm bu nedenlerle, gerekçesi belirtilen yasal zorunluluğu resen veya istem üzerine göz önüne alarak, HMK 390/2 maddesi gereğince, karşı tarafa süre verilmeden tedbir kararı uygulanmasını talep ve dava etmiştir

Talep HMK'nunun 389 ve devamı maddelerine yönelik ihtiyati tedbire ilişkindir.

Belirtilen madde "...Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir..." hükmünü amirdir. HMK 389. maddeki şartların mevcut olduğu düşünülmekle, davacının ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı vekilinin ihtiyati tedbi talebinin KABULÜ ile; davacı Metin Lütfi BAYDAR (T.C. 31717882030) hakkında davalı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen kesin ihraç kararının UYGULANMASININ İHTİYATİ TEDBİREN DURDURULMASINA"

NE OLMUŞTU?

Eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, "Eğer mutlak butlan kararıyla yolsuzluklar, arsızlıklar, hırsızlıklar tescillenecek olursa, Sayın Kılıçdaroğlu görevi devralıp gereğini yapmak zorundadır" söylemi nedeniyle disipline sevk edilmişti.