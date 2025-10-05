Cuma gününden bu yana Bolu'da kampta olan CHP TBMM Grubu, 28. Dönem 3. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin yol haritası üzerine çalışıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER KAMPTA YOK

Toplantıda CHP lideri Özgür Özel'in parti içine yönelik birlik ve beraberlik çağrısı öne çıkarken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin kampa katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Tuncay Özkan, Hasan Ufuk Çakır ve İnan Akgün Alp kampa katılmadı.

Alp ve Yıldız'ın hasta olduğu için kampa katılmadığı öğrenildi.

CHP lideri Özel toplantıda yargı adımları, Kurultay Davası, belediye başkanlarının tutuklanma sürecinden bahsederken ve parti içine birlik beraberlik mesajı verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da milletvekillerine mektup göndererek, "Şartlar ne olursa olsun değerlerimizden geri adım atmayız" dedi.