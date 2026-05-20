Siyasetin merkezinde yer alan CHP'de 'Mutlak Butlan' ile ilgili sıcak gelişmeler art arda geliyor.

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

'MUTLAK BUTLAN CUMA GÜNÜ UYAP'A YÜKLENECEK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberciliğini beğenerek takip ettiğini söylediği yandaş gazeteci Fatih Atik, katıldığı bit televizyon programında 'mutlak butlan' ile ilgili dikkat çeken bir iddia da bulundu.

Atik "Mutlak Butlan kararı çıktı, Cuma günü Uyap'a yüklenecek." dedi.

Kulislerde 'mutlak butlan' kararı için cuma gününün özel olarak seçildiği, Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasaların 9 gün kapalı olacak olmasının 'ekonomik şokları' engellemek için bir fırsat olarak görüldüğü iddia edildi