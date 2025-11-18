İktidara yakın TGRT’de gazeteci Fatih Atik, konuk olduğu “Medya Kritik” programında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği Silivri ziyaretine ilişkin dikkat çekici iddialar dile getirdi...

Atik, Kılıçdaroğlu’nun ziyaret programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın bulunmamasının siyasi kulislerde hareketliliğe yol açtığını ifade etti.

“İMAMOĞLU VE AKPOLAT’I İHRAÇ EDECEKTİ”

Fatih Atik, Kılıçdaroğlu’nun Silivri ziyaretinde bu iki ismi özellikle es geçmesinin önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Atik, bunun Kılıçdaroğlu’nun net bir siyasi tavra yöneldiği anlamına geldiğini söyledi.

Atik’in yorumuna göre, Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönseydi atacağı adımlar oldukça sert olacaktı.

Atik, “Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat’ı da ziyaret etmedi. Kemal Bey geri gelseydi İmamoğlu ve Akpolat’ı ihraç edecekti. ‘Aklanıp gelin’ diyecekti” ifadelerini kullandı.